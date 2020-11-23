Новини • Місцеві вибори-2020

Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова

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Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова
Кандидат на пост мера Львова від партії "Європейська Солідарність" Олег Синютка привітав з перемогою свого суперника, чинного мера міста Андрія Садового.

Про це Синютка написав вранці 23 листопада на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ", - написав Синютка.

Він також подякував за підтримку жителям міста, які віддали за нього свої голоси. "Дякую 83 тисячам львів’ян, які повірили у мої бажання і професійні здібності забезпечити припинення хаотичних забудов, розв’язання транспортного колапсу, будівництво нових шкіл та садочків, викорінення корупції", - зазначив Синютка.

Як повідомлялося, за результатами оцифровки 98% протоколів повторного голосування за міського голову у Львові, за Садового проголосувало 61,5% виборців, за Синютку - 36,1%.

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У першому турі виборів мера, який відбувся 25 жовтня, Садового підтримали 40,09% львів'ян, які проголосували, Синютку 31,1%.

Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова 01

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Я удивляюсь львовянам. Скоро этот жук с, кликухой "Последний шанс", зарабатввающий на выборах президента оттягиванием голосов у проукраинских партий и кандидатов в пользу разных опжопистов переплюнет по срокам мудака Лукашенко.
  • Чайка Київ
    А головне, що Садовий- людина "слова".
    Садовий заявив, що більше не буде балотуватися у мери Львова.
    21 мар. 2019 г.
  • Tierre
    " оттягиванием голосов у проукраинских партий и кандидатов"

    Удивляетесь по причине того, что у вас мозги промыты пропагандой одной партии, которая пытается вбить всем в головы, что только они одни являются проукраинскими, а все остальные - нет.
    А львовяне прекрасно знают, что Садовой - тоже абсолютно проукраинский и потому рассчитанная на идиотов риторика ЕС про "проукраинских" не проходит.
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