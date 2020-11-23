Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова

Кандидат на пост мера Львова від партії "Європейська Солідарність" Олег Синютка привітав з перемогою свого суперника, чинного мера міста Андрія Садового.

Про це Синютка написав вранці 23 листопада на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ", - написав Синютка.

Він також подякував за підтримку жителям міста, які віддали за нього свої голоси. "Дякую 83 тисячам львів’ян, які повірили у мої бажання і професійні здібності забезпечити припинення хаотичних забудов, розв’язання транспортного колапсу, будівництво нових шкіл та садочків, викорінення корупції", - зазначив Синютка.

Як повідомлялося, за результатами оцифровки 98% протоколів повторного голосування за міського голову у Львові, за Садового проголосувало 61,5% виборців, за Синютку - 36,1%.

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У першому турі виборів мера, який відбувся 25 жовтня, Садового підтримали 40,09% львів'ян, які проголосували, Синютку 31,1%.

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