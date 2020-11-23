"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук
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Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почувається добре, повторний тест на COVID-19 виявився негативним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила прессекретарка фракції Юлія Палійчук.
"Почувається добре. Повторний тест дав негативний результат", - сказала прессекретарка.
За словами Палійчук, Арахамія вийде на роботу вже в понеділок, 23 листопада.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один тест Арахамія на коронавірус був позитивним, другий - негативним.