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"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук

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"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почувається добре, повторний тест на COVID-19 виявився негативним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила прессекретарка фракції Юлія Палійчук.

"Почувається добре. Повторний тест дав негативний результат", - сказала прессекретарка.

За словами Палійчук, Арахамія вийде на роботу вже в понеділок, 23 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один тест Арахамія на коронавірус був позитивним, другий - негативним.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Ч
    Ему желательно провести тест на IQ, а не на короновирус! Или хотя бы обычное МРТ на наличие мозга в принципе
  • Дорогой Я
    *****, даже тут никакого позитива. Какая-то черная арахамия...
  • 5 копійок
    Єрмак лежав в калідорі, бо палати зайняли пересічні мивсіпрезиденти.
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