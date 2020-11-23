За тиждень вогонь забрав життя 59 осіб, - ДСНС

Упродовж минулого тижня (з 16.11 по 22.11) під час пожеж в Україні загинули 59 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинули 4 людини. Зареєстровано 1 тис. 738 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 45 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 160 пожеж (за попередній тиждень - 984), врятовано під час пожеж 42 людини і не допущено знищення вогнем 578 будинків і 36 од. техніки. Під час пожеж загинули 59 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 130 тис. грн.

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Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 304 виїзди (за попередній тиждень - 266), під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 320 вибухонебезпечних предметів (1 тис. 427).

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 6 осіб (за попередній тиждень - 12).