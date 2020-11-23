90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко

Майже 90% українців використовують захисні маски.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави МВС України Антон Геращенко, відповідаючи на запитання Радіо НВ про ефективність штрафів за неносіння засобів індивідуального захисту.

"Близько 90% українців зараз використовують захисні маски для обличчя. Прийнято рішення в перші дні після набуття чинності цим законом (про адміністративну відповідальність за відсутність масок. - Ред.) - він набув чинності в суботу - займатися питаннями попередження: тобто, якщо поліцейський бачить людину без маски, то попереджає про відповідальність", - зазначив чиновник.

Геращенко пояснив необхідність введення відповідальності за неносіння масок тим, що це створить "стимул" для виконання закону. У той же час він додав, що не всі громадяни можуть бути інформовані про запровадження штрафів, тому зараз поліція проводить "роз'яснювальну роботу".

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"Близько 30 тисяч поліцейських, які патрулюють вулиці України, зараз займаються роз'яснювальною роботою", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ.

Геращенко також вказав на недосконалість деяких положень закону.

"Хоча закон теж недосконалий. Наприклад, сказано, що необхідно, щоб в громадських місцях всі були в масках. Але при цьому працюють кафе і ресторани. Я ще не знаю способу, як можна перебувати в кафе і їсти через маску", - поділився думкою він.

Нагадаємо, з 21 листопада в Україні набув чинності закон про штрафи за відсутність маски.