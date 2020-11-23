Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс у 2,5 раза.