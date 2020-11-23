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Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики

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Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики
У Міністерстві соціальної політики повідомили, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс у 2,5 раза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві - понад 950 гривень", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6153
  • Ольга Пелле
    Если мне память не изменяет олигарх Ахметов и Порох грабили Украину до зелени пять лет, но ВВП потихоньку рос и дыры в бюджете не было. А пришла зеленая бубачка с беней и повалило всеобщее счастье. Так что я бы сначала подумала кого более к месту вспоминать.
    При этом не оправдываю Ахметку, но не он основная причина жопы, куда тащит Украину зеленая шобла.
  • Sophia-Maria Duglass
    Угу, теперь олигарх Ахметов купит себе ещё одну виллу в Италии за 200 млн 😀😀😀
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