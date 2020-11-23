Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat

Ціна на електроенергію в Україні для бізнесу за І півріччя 2020 року була у 2,1 раза нижчою, ніж у країнах Європейського Союзу, а для населення – у 4,5 раза меншою.

Про це повідомляє агентство ExPro, із посиланням на дані статистичної служби ЄС - Eurostat.

За даними Eurostat, у першому півріччі 2020 р. кінцева ціна на електроенергію для непобутових споживачів в Україні становила 0,071 €/кВт год., або 2,04 грн/кВт год., за курсом НБУ.

Водночас середнє значення ціни за 27 країнами ЄС у цей період становило 0,153 €/кВт (4,38 грн/кВт), що у 2,14 раза більше, ніж в Україні.

Під час порівняння із суміжними країнами ЄС, вартість електроенергії для бізнесу в Україні менша за: Словаччину – у 2,2 раза, Польщу – у 1,8 раза, Румунію – 1,7 раза, Угорщину – у 1,7 раза.

При цьому, за даними європейської статистичної служби, вартість електроенергії для населення в Україні, у І півріччі 2020 року становила 0,047 €/кВт год. (або 1,33 грн/кВт год., за курсом НБУ), що у 4,56 раза менше за середній показник вартості е/е для населення в ЄС – 0,213 €/кВт год. (6,08 грн/кВт год.).

Нагадаємо, востаннє ціни на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року.