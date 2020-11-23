Міноборони оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців
Про це повідомляється на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з оголошенням Міноборони №286/5/8443-НЕР, в лоти входять до 50 квартир в Києві, до 70 - у Кам'янець-Подільському, до 45 - у Луцьку, до 50 - в Івано-Франківську, до 50 - у Подвірках Харківської обл ., до 30 - у Дніпрі, до 20 - в Одесі, Полтаві, Черкасах, Бердичеві, Тернополі, до 30 - у Василькові, до 10 - в Ірпені, і в інших містах.
Терміни передачі замовнику квартир на вторинному ринку - до 21 грудня 2020 року. Квартири, придбані на умовах пайової участі, повинні бути передані до 15 березня 2021 року (з оформленням права власності до 31 березня 2021 року).
Пропозиції приймаються до 2 грудня 2020 року.
У той же час, за результатами конкурсу на закупівлю до 500 квартир, оголошеного 20 жовтня 2020 року, буде закуплено тільки 28 квартир у Миколаєві, тоді як в інших містах конкурси скасовані через участь менше двох конкурсних пропозицій та з інших причин, зазначено в розміщеному на сайті міністерства оголошенні.