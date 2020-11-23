Новини

Міноборони оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців

3 43014
Міноборони оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців
Міністерство оборони України від 20 листопада оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців на умовах пайової участі або на вторинному ринку.

Про це повідомляється на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оголошенням Міноборони №286/5/8443-НЕР, в лоти входять до 50 квартир в Києві, до 70 - у Кам'янець-Подільському, до 45 - у Луцьку, до 50 - в Івано-Франківську, до 50 - у Подвірках Харківської обл ., до 30 - у Дніпрі, до 20 - в Одесі, Полтаві, Черкасах, Бердичеві, Тернополі, до 30 - у Василькові, до 10 - в Ірпені, і в інших містах.

Терміни передачі замовнику квартир на вторинному ринку - до 21 грудня 2020 року. Квартири, придбані на умовах пайової участі, повинні бути передані до 15 березня 2021 року (з оформленням права власності до 31 березня 2021 року).

Пропозиції приймаються до 2 грудня 2020 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака. ФОТО

У той же час, за результатами конкурсу на закупівлю до 500 квартир, оголошеного 20 жовтня 2020 року, буде закуплено тільки 28 квартир у Миколаєві, тоді як в інших містах конкурси скасовані через участь менше двох конкурсних пропозицій та з інших причин, зазначено в розміщеному на сайті міністерства оголошенні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Igor L
    Коли Гриценко був міністром оборони, було закуплено для військових близько 7000 квартир тільки за перший рік роботи Гриценка!
  • SergTranscarpathian
    Україна має стати справедливою, а не соціальною країною. Взяти саму ідею забезпечення житлом військовослужбовців. Хіба справедливо, що право на житло мають не усі, а тільки "не забезпечені"? Це маразм породжений досі діючим Житловим кодексом УРСР.
    Один "жили рве", кредити бере, купує собі квартиру і він - забезпечений, тому права не має, іншій або не напрягався, або переписав (продав, подарував, фіктивно розвівся) і він - не забезпечений. Це ж повний дебілізм!
    Це не говорячи за те, що одному купують квартиру у Яворів, де її потолочна вартість 10к, а іншому у Києві чи Одесі і обидва вони потім її розслужбнюють і приватизують...
    І такого радянського маразму у нас куди не плюнь!
  • SergTranscarpathian
    Підтверджую. Тільки у Мукачеві було надано більше 200 квартир.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини