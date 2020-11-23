Міноборони оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців

Міністерство оборони України від 20 листопада оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців на умовах пайової участі або на вторинному ринку.

Про це повідомляється на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оголошенням Міноборони №286/5/8443-НЕР, в лоти входять до 50 квартир в Києві, до 70 - у Кам'янець-Подільському, до 45 - у Луцьку, до 50 - в Івано-Франківську, до 50 - у Подвірках Харківської обл ., до 30 - у Дніпрі, до 20 - в Одесі, Полтаві, Черкасах, Бердичеві, Тернополі, до 30 - у Василькові, до 10 - в Ірпені, і в інших містах.

Терміни передачі замовнику квартир на вторинному ринку - до 21 грудня 2020 року. Квартири, придбані на умовах пайової участі, повинні бути передані до 15 березня 2021 року (з оформленням права власності до 31 березня 2021 року).

Пропозиції приймаються до 2 грудня 2020 року.

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У той же час, за результатами конкурсу на закупівлю до 500 квартир, оголошеного 20 жовтня 2020 року, буде закуплено тільки 28 квартир у Миколаєві, тоді як в інших містах конкурси скасовані через участь менше двох конкурсних пропозицій та з інших причин, зазначено в розміщеному на сайті міністерства оголошенні.