Подоляк: Якщо Рада не вирішить проблему з КС, залучатимемо суспільство

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк стверджує, що питання про Конституційний Суд "точно" не спускатимуть на гальмах, а затримку ухвалення законопроєктів щодо суду пояснює "процедурними питаннями".

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, говорячи про президентський законопроєкт про КСУ, він зазначає, що в разі його неухвалення Верховною Радою, звернуться до суспільства.

"Є доволі жорсткі законопроєкти, зокрема президентські. Вони мають пройти всі комітети, слухання і вийти в зал. Якщо зал з якихось причин не зрозуміє важливості цього питання, будуть інші рішення. Будемо пропонувати їх суспільству", - розповів Подоляк.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.