Імунітет до коронавірусу зберігається до восьми місяців, - австралійські вчені
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nine News.
У ході дослідження, проведеного відділом імунології та патології Університету Монаша і Альянсом досліджень Альфреда, була виявлена В-клітина пам'яті, яка "запам'ятовує" вірус і запускає вироблення захисних антитіл у разі повторного впливу.
Дослідники виявили, що антитіла почали знижуватися через 20 днів після зараження, проте вірус-специфічні В-клітини пам'яті були присутні протягом восьми місяців після зараження.
"Ці результати важливі, тому що вони однозначно показують, що пацієнти, інфіковані вірусом COVID-19, справді зберігають імунітет проти вірусу і хвороби", - сказав доцент Університету Монаша Менно ван Зельм, який керував дослідженням.
За словами дослідників, це дослідження є найпереконливішим доказом того, що вакцина COVID-19 буде працювати протягом тривалого часу, оскільки попередні дослідження показали, що антитіла зменшуються в перші кілька місяців, а це означає, що люди можуть швидко втратити імунітет до вірусу.
"Це була чорна хмара, що нависла над потенційним захистом, який може забезпечити будь-яка вакцина проти COVID-19", - зазначив ван Зельм, додавши, що це дає реальну надію на те, що після розробки вакцини або вакцин вони забезпечать довгостроковий захист.