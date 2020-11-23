У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха

Переможцем виборів мера міста Слов'янськ став чинний глава міста представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях.

Про це свідчать офіційні результати Слов'янської ТВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на громадський рух "ЧЕСНО".

"Слов'янська ТВК оголосила переможцем другого туру виборів чинного мера Вадима Ляха з результатом 60,87%.

Повні результати виборів:

Вадим Лях ("Опозиційний блок") – 16 811 голосів.

Павло Придворов (ОПЗЖ) – 10 415 голосів", - йдеться в повідомленні.

Взяли участь у голосуванні - 27 617 виборців. При цьому загальна кількість виборців, включених до реєстру, - 85 272. Недійсні бюлетені - 391.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

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