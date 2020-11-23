Новини • Місцеві вибори-2020

У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха

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У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха
Переможцем виборів мера міста Слов'янськ став чинний глава міста представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях.

Про це свідчать офіційні результати Слов'янської ТВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на громадський рух "ЧЕСНО".

"Слов'янська ТВК оголосила переможцем другого туру виборів чинного мера Вадима Ляха з результатом 60,87%.

Повні результати виборів:

  • Вадим Лях ("Опозиційний блок") – 16 811 голосів.
  • Павло Придворов (ОПЗЖ) – 10 415 голосів", - йдеться в повідомленні.

Взяли участь у голосуванні - 27 617 виборців. При цьому загальна кількість виборців, включених до реєстру, - 85 272. Недійсні бюлетені - 391.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Також читайте: Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Ни чего удивительного, в тех краях вообще любят жить в жопе, пардок, в опожопе, или как оно там? Да какая впрочем разница.
  • oleg1966
    Ватный скот Славянска не извлек урок. Нахрена этих дебилов нужно было освобождать от русского мира?!
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Мавп"ятник нічому життя так і не навчило.Знов тягне до *****. Скільки вовка не годуй,а він у ліс дивиться. Цих бубуїнів треба позбавляти права голосу років на 20.
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