Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, під час зустрічі з главою Міноборони Віктором Хреніним заявив, що у "білоруських мужиків" під час ситуації "розхитування країни" немає справжнього патріотизму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Лукашенка.

Так, 23 листопада Лукашенко заявив, що армія, на його думку, має взятися за патріотичне виховання молоді, яка намагається "розхитати країну".

"Або не просто розхитати, а перекинути, - заявив він. - Ми бачимо одним із основних недоліків у цій ситуації відсутність справжнього патріотизму, особливо у наших мужиків. Насамперед у тих (бачимо по студентах), які не пройшли службу в Збройних силах, які не куштували цього хліба. Правда, є і серед колишніх, але це одиниці. Тому в патріотичному вихованні в нас велика прогалина, її треба ліквідувати. Яким чином ми це робитимемо?" - поцікавився Лукашенко у Міністра оборони його пропозиціями.

"Як я часто кажу, світ взагалі втратив глузд: останнім часом дедалі більше напружених точок. Затребуваність у миротворчих операціях зростає, ми є учасниками миротворчих місій Організації Об'єднаних Націй..." - сказав він.

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Нагадаємо, що раніше Лукашенко закликав звільняти держслужбовців за участь у протестах, а студентів з тієї ж причини відраховувати з вишів і посилати в армію.