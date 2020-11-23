Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вилікувався від коронавірусу і починає роботу в звичайному режимі.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, опублікованому в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, потрібно розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов'язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим.

"Все це вкрай важливо і все це разом дає нам надію. Так чи інакше, відтепер я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу в звичайному режимі", - підсумував Зеленський.

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Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що вилікувався від коронавірусу.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 у лікарні "Феофанія".

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"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, нужно понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим.

"Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду. Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - подытожил Зеленский.

Ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что вылечился от коронавируса.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

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