Богдан: Причиною звільнення з ОП стала взаємна втрата довіри. Зеленський вибрав новий шлях
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Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що причиною його звільнення з Офісу Президента стала втрата довіри між ним і Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, це була "взаємна втрата довіри".
"У певній точці Володимир Олександрович прийняв рішення, що він іде певним шляхом. Мені було не по дорозі ... Я намагався прогнозувати, чим закінчиться той чи інший крок. Я намагався вимкнути емоції і бути прагматичним. Володимир Олександрович більше емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону своїх дій", - сказав Богдан.