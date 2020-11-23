МОЗ найближчим часом планує запровадити електронний рецепт на антибіотики

МОЗ планує найближчим часом запровадити електронний рецепт на протимікробні лікарські засоби, тобто антибіотики. Приблизно 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі.

Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Важливим напрямком роботи, яку здійснює Міністерство охорони здоров’я, є напрямок щодо забезпечення громадян України якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами. У тому числі, лікарськими засобами, які застосовуються для лікування COVID-19. Протягом двох останніх місяців Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення використання протимікробних препаратів. І на цей момент, з метою забезпечення всіх лікарських засобів, МОЗ ведеться робота щодо... ключових напрямків... Це запровадження електронного рецепту на протимікробні лікарські засоби, тобто антибіотики. Передбачається, що протягом найближчого часу приблизнл 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі. Майже 1054 найменування торгових антибіотиків будуть додані до такої можливості", - сказав Іващенко.

Він зазначив, що це дозволить Міністерству охорони здоров’я забезпечити раціональний відпуск і використання протимікробних лікарських засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко

"Водночас ми розуміємо, що значна частина аптечних закладів на цей момент не мають можливості приєднатися до відпуску лікарських засобів за електронним рецептом. Тому таким закладам буде запропонована і надана можливість використання паперових звітних форм. Тобто паперових рецептів. У той же час, Міністерство охорони здоров’я підготувало наказ, який на цей момент перебуває в Мін’юсті - щодо обов’язку аптечних закладів протягом наступного року, тобто до закінчення 2021 року, зберігати паперові форми електронних рецептів. У цілому такі дії направлені на раціональне використання антибіотиків та їхнє раціональне призначення", - додав Іващенко.

Нагадаємо, в Україні впродовж 2021-2023 років буде впроваджуватися план із запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, що продаються за рецептом.