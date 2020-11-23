Цього року в Україні закрилися 700 тис. підприємств, 30% малого бізнесу втратили 60-80% доходів і скоротили штат на 50%: скоро надходжень від податків не буде, - бізнесмен Сапронов
Про це написав у Facebook бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.
"Глава Асоціації платників податків України Григол Шалвович Катамадзе - в цьому році в Україні закрилися 700 000 підприємств.
30% малого бізнесу зазнали збитків у вигляді втрати доходів на 60-80%, і скоротили штат на 50%.
Кількість офіційних безробітних до кінця року досягне майже 2 млн осіб.
Це близько 11%.
Прем'єр розповідає про створені нові робочі місця.
Не бачу їх.
Розумних компенсаційних програм, як це роблять у світі, для малого бізнесу не бачу.
Скоро податків не буде.
Отже, не буде заробітних плат вчителям, лікарям, іншим численним працівникам бюджетної сфери, яка не додає вартості в продукт.
Не буде пенсій.
Точніше все це буде, на папері або з великою затримкою.
Думайте Міністри.
Бережіть підприємця і малий бізнес.
Грошові знаки не на деревах ростуть.
Спочатку хтось повинен ризикнути - купити засоби виробництва, створити робочі місця, зробити щось, продати, отримати додану вартість, прибуток і заплатити заробітну плату, комунальні та податки.
Хто це буде робити?
Чиновник або депутат?
Помре бізнес - помре країна", - заявив Сапронов.