Туреччина безкоштовно робитиме щеплення своїм громадянам китайською вакциною проти коронавірусу, - глава МОЗ Коджа

Громадян Туреччини безкоштовно вакцинуватимуть проти коронавірусної інфекції китайською вакциною Sinovac Biotech.

Про це із посиланням на главу міністерства охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджу пише турецька газета Hürriyet 23 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



Першими вакцинують медиків, а після них – людей із хронічними захворюваннями. Коджа заявив, що кількість доз вакцини може сягнути 50 млн. Але той, хто захоче зробити щеплення іншими ліцензованими вакцинами проти COVID-19, зможе зробити це власним коштом, наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія планує завершити вакцинацію населення проти коронавірусу в першому кварталі 2021 року: "Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації"

Глава турецького МОЗ запевнив, що Туреччина зможе виготовити власну вакцину. На результат слід очікувати після 2021 року.



Коджа 19 листопада казав, що Туреччина закупить щонайменше 20 млн доз вакцини проти COVID-19 у китайської Sinovac Biotech у грудні. Як повідомило агентство Reuters, Туреччина стане другим покупцем китайської вакцини після Бразилії.



Oдин із керівників Sinovac Biotech повідомив Reuters 20 листопада, що компанія планує отримати результати клінічних випробувань своєї експериментальної вакцини проти COVID-19 під назвою CoronaVac вже наступного місяця.

Також читайте: США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня

CoronaVac наразі у третій фазі глобальних клінічних випробувань, які проводять у Бразилії, Індонезії та Туреччині. Попередні результати першої та другої фаз досліджень, отримані минулого тижня, продемонстрували, що вакцина формує швидку імунну відповідь, але нижчий рівень антитіл, аніж у тих, хто вже перехворів на COVID-19.