На карантин у Києві закрито вісім шкіл і чотири дитсадки: на коронавірус хворіють 1166 школярів та понад 790 педагогів, - Кличко

Через коронавірус у Києві на карантин закрито вісім шкіл та переведено на дистанційне навчання 1016 класів. Також на карантині чотири дитсадки та 176 груп у садочках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"На сьогодні в місті закрито на карантин 8 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1016 класів у 272 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1166. Також хворіють більш як 790 педагогів", - зазначив мер.



За словами Кличка, у дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 176 груп у 135 садках. Та повністю зачинені на карантин чотири дитсадки. Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 46 відсотків.

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