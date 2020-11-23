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Богдан: Мінські угоди виконати неможливо, у нас почнеться громадянська війна

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Богдан: Мінські угоди виконати неможливо, у нас почнеться громадянська війна
Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан впевнений, що Мінські угоди нездійсненні.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.

"Внести зміни до Конституції України про особливий статус цих регіонів (окупованої РФ території Донбасу. - Ред.), ось ця вимога реально нездійсненна", - сказав Богдан, нагадавши, що спроба внести такі зміни за президента Порошенка призвела до кинутої гранати і жертв біля Верховної Ради.

"Це неможливо, у нас почнеться громадянська війна", - додає ексглава ОП.

Він припустив, що Порошенко підписав Мінські угоди через наступ російських військ під Дебальцевим: "Напевно, він думав про тих хлопців, яких там убивають".

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Крім того, Богдан переконаний, що в переговорах у Мінську компроміс не досягається через перетворення цього майданчика на інструмент піару: "Ця група має закритися, зробити крок назад".

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    До вашого приходу їх ніхто і не збирався виконувати.
    Мінські були портібні, щоб зупинити фуйло, відродити армію та економіку, створити "антипутінську коаліцію", та добити мордор корисними санкціями.
  • jura bucaphalus
    А ви настільки нерозумний, що вам треба все "до рота покласти"
  • Чайка Київ
    Богдан: Мінські угоди виконати неможливо, у нас почнеться громадянська війна - Цензор.НЕТ 3553 Це колись було таємницею?
    Порошенко, нагнув "многоходовщики" і змушував до миру на УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ, на відміну від бубочки ВАЗеленского.
    Навіть кацапи про це знали, а для ВАЗеленського та ватників, це залишилось таємницею.
    Буковок багато, та як є.

    "С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с новой американской администрацией, достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
    18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»[6]. 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон[7], а 24 февраля он вступил в силу.
    24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить гражданство РФ в упрощённом порядке[8]. В России заявляют, что это решение принято в связи с полным отсутствием перспектив улучшения ситуации в зоне конфликта, социально-экономической блокадой Донбасса и систематическим ущемлением украинскими властями основных гражданских прав и свобод жителей региона[9]. По мнению международных правозащитных организаций, а также представителей Евросоюза, данное решение противоречит Минским соглашениям и является инструментом дестабилизации Украины[10][11].
    Приход к власти на Украине Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса. Тем не менее, как отмечают СМИ, украинские власти понимают, что выполнение ими минских соглашений превратит Донбасс в неподконтрольный украинскому руководству центр влияния на внешнюю и внутреннюю политику государства со стороны России[12][13][14][15]. Отсюда вытекает желание пересмотреть соглашения, «отредактировать» или «адаптировать» их, изменить последовательность шагов. Россия выступает категорически против каких-либо изменений. Её устраивает либо полное и последовательное выполнение соглашений, либо сохранение статус-кво[16][17].
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