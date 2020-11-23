Кличко: 71% смертей через COVID-19 у Києві - це люди старше 65 років

У столиці від коронавірусу найбільше помирають люди старше 65 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"За статистикою, найбільше помирають люди віком за 65 років. - 71 відсоток. А також віком 50-65 років - 23 відсотки. Це, в основному, пацієнти, що мають супутні патології, - цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця. У них вірус викликає ускладнення. Загалом, за період пандемії в столиці померли 496 жінок та 647 чоловіків" - сказав Кличко.

За словами мера, лікарі зазначають, що серед тих, у кого внаслідок хвороби виникають ускладнення, – і люди, які пізно звертаються по медичну допомогу.

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"Не в лікарню, а навіть до сімейного лікаря чимало людей звертаються тільки на 7-8 день після перших симптомів захворювання. Тим самим втрачають дорогоцінний час. Перш за все, при перших симптомах коронавірусу, треба поінформувати свого сімейного лікаря. Сімейний лікар повинен опитати пацієнта і, за наявності симптомів Covid-19, направити до нього мобільну бригаду, яка візьме зразки на ПЛР-тест", - зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що лікарі закликають не займатися самолікуванням і не вживати ліків, що не застосовують при вірусному захворюванні.