Новини • Коронавірус і карантин

Кличко: 71% смертей через COVID-19 у Києві - це люди старше 65 років

1 80921
Кличко: 71% смертей через COVID-19 у Києві - це люди старше 65 років
У столиці від коронавірусу найбільше помирають люди старше 65 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"За статистикою, найбільше помирають люди віком за 65 років. - 71 відсоток. А також віком 50-65 років - 23 відсотки. Це, в основному, пацієнти, що мають супутні патології, - цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця. У них вірус викликає ускладнення. Загалом, за період пандемії в столиці померли 496 жінок та 647 чоловіків" - сказав Кличко.

За словами мера, лікарі зазначають, що серед тих, у кого внаслідок хвороби виникають ускладнення, – і люди, які пізно звертаються по медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві на карантин закрито 8 шкіл і 5 дитячих садків. На COVID-19 хворіють 740 педагогів і 1080 учнів, - Кличко

"Не в лікарню, а навіть до сімейного лікаря чимало людей звертаються тільки на 7-8 день після перших симптомів захворювання. Тим самим втрачають дорогоцінний час. Перш за все, при перших симптомах коронавірусу, треба поінформувати свого сімейного лікаря. Сімейний лікар повинен опитати пацієнта і, за наявності симптомів Covid-19, направити до нього мобільну бригаду, яка візьме зразки на ПЛР-тест", - зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що лікарі закликають не займатися самолікуванням і не вживати ліків, що не застосовують при вірусному захворюванні.

Топ коментарі

  • Вячеслав Федотов
    На время карантина нужно отменить бесплатный проезд для пенсионеров. Ехал днём в троллейбусе- одни пенсионеры толпами снуют
  • игорь полковник
    В чем смысл объявления этой статистики?К призыву ,можно не носить маски ,тем кто моложе?
  • Дмитро Анатолійович Гулий
    шановні, є два питання в звязку з інфою
    1 - а де можна побачити розбивку по віку по україні
    2 - а якшо припустимо виявлена корона у 1 перший день, тоді шо? як її родинний лікар вилікує?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини