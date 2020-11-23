У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24",про це заявив нардеп "Слуги народу", представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
"Повний локдаун може бути доречний як крайня опція, якщо кількість хворих досягне такого рівня, з яким не зможе впоратися система охорони здоров'я. Постійно ці цифри називаються, остання, яку озвучив міністр охорони здоров'я, - це 30 тисяч. Хоча це, на мою думку, дуже високий показник захворюваності", - сказав нардеп.
За словами Мокана, мета карантину вихідного дня на цей момент не досягнута.
"Йдеться про те, що зараз збільшується ліжковий фонд, збільшуються потужності системи охорони здоров'я. Але, тим не менше, кількість госпіталізацій зростає. Мета карантину вихідного дня - стабілізувати це зростання. Але, якщо через деякий час кількість хворих і госпіталізацій значно зросте, ця опція (повного локдауну. - Ред.) повинна розглядатися", - підсумував Мокан.