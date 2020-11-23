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У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан

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У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан
Уряд може запровадити повний локдаун, якщо інші заходи не допоможуть зупинити зростання захворюваності на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24",про це заявив нардеп "Слуги народу", представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

"Повний локдаун може бути доречний як крайня опція, якщо кількість хворих досягне такого рівня, з яким не зможе впоратися система охорони здоров'я. Постійно ці цифри називаються, остання, яку озвучив міністр охорони здоров'я, - це 30 тисяч. Хоча це, на мою думку, дуже високий показник захворюваності", - сказав нардеп.

За словами Мокана, мета карантину вихідного дня на цей момент не досягнута.

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"Йдеться про те, що зараз збільшується ліжковий фонд, збільшуються потужності системи охорони здоров'я. Але, тим не менше, кількість госпіталізацій зростає. Мета карантину вихідного дня - стабілізувати це зростання. Але, якщо через деякий час кількість хворих і госпіталізацій значно зросте, ця опція (повного локдауну. - Ред.) повинна розглядатися", - підсумував Мокан.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А що очікувати від зеДаунів,лише локДаун !!)))
  • Пан Телемон bc543dce
    Тааак! Пора вже зедаунів посадити під лок! У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 1269
  • CrossFirenko
    У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 5086
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