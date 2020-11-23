Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно

Показник тестування в столиці - найвищий в Україні і становить понад 350 тестів на 100 000 жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання ЗМІ.

"Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні понад 350 тестів на 100 тис. мешканців. Так, у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили майже 227 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА - на виявлення антитіл - зробили майже 80 тис. тестів", - повідомив Кличко.



Він зазначив, що продовжують працювати і мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження у пацієнтів вдома. Від початку роботи вони відібрали майже 139 тис. зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів.

Щодо проведення масового тестування, що активно обговорюють останнім часом, то Віталій Кличко зауважив, що здійснити це складно з технічної точки зору.

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"Почнімо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це надто складно технічно. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів, - сказав мер. - Безкоштовні ж тести на коронавірус у державних медзакладах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19 - за рекомендацією лікаря. І до сімейного лікаря потрібно зателефонувати, а не йти на прийом. Бо сьогодні головне – не створювати масового скупчення людей, серед яких можуть бути й інфіковані", - наголосив Віталій Кличко.