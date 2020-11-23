НАБУ запобігло крадіжці з Держрезерву на Сумщині 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору філії повідомили про підозру

22 листопада 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом САП повідомили в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву України в Сумській області про підозру в заволодінні зерна на суму понад 2,8 млн грн. Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що в листопаді 2020 в.о. директора філії Державного агентства резерву України, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їх боку. Таким чином він планував заволодіти понад 189 т. Зерна вартістю понад 2,8 млн грн, яке належало Держрезерву.

У той же час 18-19 листопада 2020 року детективи НАБУ провели невідкладні слідчі заходи, і запобігли незаконному вивезенню зерна з держпідприємства.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки - тільки прострочених товарів виявлено на 300 млн грн, - Мінекономрозвитку

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2020 року.