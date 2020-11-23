Рейтинг партій за результатами місцевих виборів: "СН" - 14,5%, "ЄС" - 13,7%, ОПЗЖ - 12,5%, "За майбутнє" - 8,6%, "Батьківщина" - 8,5% , - дані "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Загалом участь у цих виборах взяли понад 10,5 млн виборців, віддали голоси за партії - 9,8 млн. Сукупна підтримка п'яти парламентських партій на місцевих виборах 25 жовтня становила 51% (на виборах до Верховної Ради 2019 року вони отримали 78%). При цьому, в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали набагато більшу підтримку.

Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"Аналіз результатів місцевих виборів продемонстрував, що активність виборців у західних регіонах була вищою, аніж у південно-східних. Наприклад, якщо у Тернопільській та Львівській областях активність виборців 25 жовтня становила близько 44%, то у південно-східних прийшли на вибори лише близько третини. В результаті питома вага західних областей у загальному масиві виборців зросла з 27 до 31%.



Згідно агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар’єр подолали "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) та "Батьківщина" (8,5%). Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії.

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"Наш край" загалом підтримали 3,9%, ВО "Свобода" – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію "Сила і честь" – 2,4%, "УДАР Віталія Кличка" – 2,0%, партію "Пропозиція" – 2,2%, "Голос" – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, "Перемога Пальчевського" – 0,8%.



Сумарний рейтинг інших (переважно місцевих) партій становить близько 22%.

Сукупна підтримка п’яти парламентських партій на цих виборах становила 51% (на виборах до Верховної ради 2019 року вони отримали 78%). При цьому, в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали значно більшу підтримку на місцевих виборах.



Порівняльний аналіз результатів опитувань групи Рейтинг з результатами виборів засвідчив досить високу точність прогнозів (середнє відхилення по результатам партій становить 0,7%), а незначні відхилення пояснюються: зміщенням реальної явки у бік західних областей та відносно низькою питомою вагою молоді у структурі тих, хто реально голосував на виборах 25 жовтня.

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Партія "Слуга народу" зайняла лідерські позиції (1-3 місця) у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.



"Опозиційна платформа – За життя" отримала високі результати в регіонах Півдня та Сходу, а також у Сумській області.



"Європейська Солідарність" зайняла вищі сходинки рейтингу в регіонах Галичини, Житомирській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях та Києві.



Партія "За майбутнє" зафіксувала лідерські позиції на Волині, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.



"Батьківщина" отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, на Закарпатті, Полтавській та Чернівецькій областях.



Партія "Наш край" зайняла високі позиції в Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях, ВО "Свобода" – в Івано-Франківській та Тернопільській, Радикальна партія Ляшка – Чернігівській, "УДАР" – у Києві, "Пропозиція" – у Дніпропетровській.



Місцеві партії стали переможцями у Вінницькій ("Українська стратегія Гройсмана"), Закарпатській ("Рідне Закарпаття"), Полтавській ("Довіра"), Харківській ("Блок Кернеса – Успішний Харків!"), Хмельницькій ("Команда Симчишина"), Черкаській (ВО "Черкащани") та Чернігівській ("Рідний дім") областях. Також на лідерських позиціях – у Херсонській ("Нам тут жити!"), Хмельницькій ("За конкретні справи") та Чернівецькій ("Єдина Альтернатива") областях.



















