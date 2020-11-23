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Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло

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Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло
Постанову Голосіївського районного суду міста Києва про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила одна із суддів Майдану Тетяна Шевченко.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Постанову Голосіївського районного суду міста Києва (про обшук у музеї Революції Гідності. - Ред.) ухвалила суддя Тетяна Шевченко, яка свого часу засуджувала активістів Майдану. У рішенні є посилання на кримінальну справу, порушену за результатами аудиту, що стало для нас повною несподіванкою", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроші на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні перераховані підрядникам, матеріали куплені, - директор музею Революції Гідності Пошивайло

З повним текстом інтерв'ю Ігоря Пошивайла: "Наші юристи спокійні. Жодних порушень у проплатах не може бути", можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Топ коментарі

  • Ави
    с подачи портнова значит
  • Myroslav Hrabovsky
    Судами в України керує психічно хворий кацап.
  • Myko
    У ВАЗеліна було 1,5 роки щоб її замінити. При Порошенку у ДБР не сидів заступником директора адвокат януковича Бабіков. Майдан був Революцією Гідності а не державним переворотом і ДБР не відкривало кримінальне провадження по державному перевороту під час Майдану та не викликало на допити учасників революції. Це стало можливим коли у крісло президента посадили кремлівську маріонетку каломойського
    Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 2802
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