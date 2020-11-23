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Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року

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Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року
У Євпаторії "влада" вирішила відключити гарячу воду до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляють росЗМІ.

"До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в Євпаторії гарячої води - так, як це було зроблено в Сімферополі", - повідомив керівник компанії-постачальника ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов.

Зазначимо, раніше подача гарячої води для її економії на тлі посухи була припинена в столиці регіону - Сімферополі та Сімферопольському районі.

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Ситуація з водою в Криму:

- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова.

- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.

- Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал у Крим можливо тільки після деокупації півострова.

- Раніше жителі окупованого Сімферополя ділилися фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.

- В окупованому Сімферополі через критичну ситуацію з наповненням водосховищ посилили графік подачі води.

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    **** там до Нового года осталось? И Крым не Мурманск, пусть в море купаются Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року - Цензор.НЕТ 6263 А там и на Крещение помыться можно, по-скрепному.
  • Kare Resa
    Жили люди у Черного моря, припеваючи, сильно не напрягались, просто сдавали жилье, работали в санаториях, дом отдыхах, работа не бей лежачего. Казалось, так будет вечно. Но нет, позвали русский мир, Путина. Все изменилось кардинально. Теперь нет отдыхающих, заработка, воды, питания, нищета, бесправие, антисанитария, безнадега. Теперь все как в России, кругом мат, перемат, пьяные военные. Да еще проблемы с водой, с чем и поздравляем дурачье.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Хай в морі моржують !!!)))
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