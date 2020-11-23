Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляють росЗМІ.
"До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в Євпаторії гарячої води - так, як це було зроблено в Сімферополі", - повідомив керівник компанії-постачальника ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов.
Зазначимо, раніше подача гарячої води для її економії на тлі посухи була припинена в столиці регіону - Сімферополі та Сімферопольському районі.
Ситуація з водою в Криму:
- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.
- Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал у Крим можливо тільки після деокупації півострова.
- Раніше жителі окупованого Сімферополя ділилися фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.
- В окупованому Сімферополі через критичну ситуацію з наповненням водосховищ посилили графік подачі води.