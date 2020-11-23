На 94-му році життя помер педагог-новатор Шаталов, який розробив систему, що дозволяє засвоїти шкільний курс за кілька днів, - Амелін

Пішов із життя знаменитий радянський педагог Віктор Шаталов, який був автором унікальних методик навчання.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не стало великого вчителя, Шаталова Віктора Федоровича. Ця людина розробила унікальну систему, що дозволяє засвоїти шкільний курс за кілька днів або навіть годин", - йдеться в повідомленні.

Амелін зазначив, що Шаталова "боялися, він розширював рамки свідомості дітей і ретроградні вчителі не витримували конкуренції".

"Говорячи про нову систему освіти дітей в Україні, кращої методики ще не придумано. Але навіть нинішня реформа освіти ігнорувала напрацювання українського методолога й унікальної людини", - підсумував Амелін.

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