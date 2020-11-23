Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський

Українці загалом почали більш відповідально ставитися до заходів карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді президента України.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко також зазначив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася. Президент поцікавився, чи покращилася ситуація з носінням масок. Глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що було виписано 1300 штрафів за порушення носіння масок.

Констатовано, що українці загалом почали більш відповідально ставитися до заходів карантину.

"Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку", – констатував Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив: минулого тижня за дорученням президента уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.

"А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців", – зазначив очільник уряду.

Також читайте: Радник глави ОП Подоляк заявив, що на інтерв'ю Зеленського запрошували журналістів "Суспільного". На телеканалі це заперечують