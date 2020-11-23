Кандидат "Слуги народу" Іващенко визнав поразку на виборах мера Полтави
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на своїй сторінці у Facebook Мамай подякував виборцям за довіру і підтримку, а також оприлюднив дані паралельного підрахунку, згідно з якими за нього проголосували 52,81% (31 564 особи), другого кандидата - директора ТОВ "Будівельна компанія "Комбінат виробничих підприємств" Сергія Іващенка (від партії "Слуга народу") підтримали 47,19% (28207).
Зі свого боку, Іващенко визнав у Facebook, що полтавці зробили вибір не на його користь.
"Сьогодні ми не виграли. Не виграли через розгалужену і доведену систему підкупу, цинічний підвоз та обман виборців", - написав він.
Іващенко подякував кожному із 28 тисяч полтавців, які "проголосували за зміни в Полтаві", хоча 31 тисяча жителів міста "з різних причин обрали собі свого мера".
Мамай був мером Полтави в 2010-2018 роках.