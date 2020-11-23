Кандидат "Слуги народу" Іващенко визнав поразку на виборах мера Полтави

На виборах міського голови Полтави перемагає колишній мер міста, представник партії "За майбутнє" Олександр Мамай.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на своїй сторінці у Facebook Мамай подякував виборцям за довіру і підтримку, а також оприлюднив дані паралельного підрахунку, згідно з якими за нього проголосували 52,81% (31 564 особи), другого кандидата - директора ТОВ "Будівельна компанія "Комбінат виробничих підприємств" Сергія Іващенка (від партії "Слуга народу") підтримали 47,19% (28207).

Зі свого боку, Іващенко визнав у Facebook, що полтавці зробили вибір не на його користь.

"Сьогодні ми не виграли. Не виграли через розгалужену і доведену систему підкупу, цинічний підвоз та обман виборців", - написав він.

Іващенко подякував кожному із 28 тисяч полтавців, які "проголосували за зміни в Полтаві", хоча 31 тисяча жителів міста "з різних причин обрали собі свого мера".

Мамай був мером Полтави в 2010-2018 роках.

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