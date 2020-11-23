95% підприємців і громадян дотримуються режиму карантину вихідного дня, - Геращенко
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Співробітники поліції попереджають громадян про відповідальність за неносіння маски в громадських місцях. Поки що ведеться роз'яснювальна робота.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"На 95% підприємці та громадяни дотримуються режиму карантину вихідного дня. Але, як і в будь-якій країні є люди, які хочуть порушувати закон", - зазначив заступник голови МВС.
За словами Геращенка, міністром поставлено завдання про попередження громадян, які ще не знають, що введено штрафи за неносіння маски.
"Зараз поки ведеться роз'яснювальна, профілактична робота", - додав заступник міністра.