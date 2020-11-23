У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинув вантажник

У гіпермаркеті в Святошинському районі Києва обірвався ліфт, в результаті чого загинув 52-річний вантажник торгового центру.

Про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", передає Цензор.НЕТ.

"В одному з гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини - 52-річного вантажника торгового центру. Кабіна ліфта, в якій він перебував, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості в шахту. Шансів вижити в такій ситуації у чоловіка було мало", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.

Зазначається, що вантажник помер ще до приїзду швидкої.

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