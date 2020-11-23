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У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинув вантажник

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У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинув вантажник
У гіпермаркеті в Святошинському районі Києва обірвався ліфт, в результаті чого загинув 52-річний вантажник торгового центру.

Про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", передає Цензор.НЕТ.

"В одному з гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини - 52-річного вантажника торгового центру. Кабіна ліфта, в якій він перебував, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості в шахту. Шансів вижити в такій ситуації у чоловіка було мало", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.

Зазначається, що вантажник помер ще до приїзду швидкої.

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У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинув вантажник 01

Топ коментарі

  • Макс Полиграф
    1) перегруз наверное был в разы, чтобы оборвать грузовой лифт
    2) а где у лифта "распорки", которые срабатывают при обрыве и заклинивают лифт в шахте? тоже очевидно отломались от перегруза? В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик - Цензор.НЕТ 2035
  • Привет
    Лифт явно был грузовой...и ездить на нем грузчикам было запрещено..
    Этот поленился обойти метров 10....и кто ему доктор??
    Но премию Дарвина можно дать...заслужил...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а у грузовых лифтов нет "ловителей" в приямке лифта??? 6 метров это не так много (уровень 2-го этажа) да и скорость не критична (не с 16 же)...только вес и объем груза... (т.е. бедолагу придавило грузом, скорее всего)
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