Верещук про реформу СБУ: Служба потребує "самоочищення від бізнесменів у погонах"

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють питання реформи Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Є законопроєкт 3196-д. Останнім часом навколо нього розгорнулась гостра політична дискусія за участі народних депутатів, представників СБУ, експертів.

Реформатори. Вони вважають, що Служба неефективна, корумпована, має роздутий штат та низку невластивих функцій. З головного: вони хочуть суттєво скоротити чисельність особового складу, забрати у Служби слідство, боротьбу з корупцією, економічною злочинністю, оргзлочинністю.

Консерватори. Вони не хочуть по суті нічого змінювати, принаймні робити це швидко. Вони вважають, що запропонована в законопроєкті реформа ослабить спецслужбу, а це погано відобразиться на національній безпеці країни", - йдеться в повідомленні.

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За словами Верещук, і "реформатори" і "консерватори" по-своєму мають рацію.

"Консерватори напевно праві, що реформу спецслужби у воюючій країні треба проводити обережно, щоб жодним чином не нашкодити національній безпеці. Однак і реформатори мають рацію, бо в Службі є і корупція, і роздуті штати, і не зовсім властиві функції. Однак, засадничо проблема не в поганих законах. Служба могла б бути цілком ефективною і при чинних законах", - підкреслила нардепка.

Верещук зазначила, що проблема Служби в тому, що "там працюють багато бізнесменів у погонах".

"Вони займаються бізнесом, а не контррозвідкою. А це знижує ефективність Служби, деморалізує чесних та професійних офіцерів, дискредитує спецслужбу в очах суспільства. Можна приймати які завгодно гарні закони та проводити реформи. Але це мало що дасть, допоки Служба не пройде певний ступінь очищення та самоочищення від бізнесменів у погонах. А це залежить не від законів, а від політичної волі керівництва держави та СБУ", - підсумувала Верещук.