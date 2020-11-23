Новини • Місцеві вибори-2020

Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів

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Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів
Чинного міського голову Дніпра Бориса Філатова (балотувався від партії "Пропозиція") переобрано мером цього обласного центру.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За результатами опрацювання 100% протоколів Філатов набрав 80,61% голосів, випередивши свого конкурента - голову наглядової ради АТ "Дніпропетровський стрілочний завод" Загіда Краснова (партія "Громадська сила").

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"Дніпро. Остаточний результат цих славабогущовжезакінчилися виборів:

▪︎Філатов Борис:

  • сто п'ятдесят тисяч сімсот вісімдесят дві людини
  • вісімдесят цілих, шістдесят одна сота відсотка

▪︎Краснов Загід:

  • тридцять шість тисяч двісті шістдесят дві людини
  • дев'ятнадцять цілих, тридцять дев'ять сотих відсотка

усім - життя", - повідомив Євген Гендін.

Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів 01
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів 02
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів 03

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Топ коментарі

  • Иван Ковалёв 7b6fedb3
    Редко, за кого можно порадоваться, Днепр респект.
  • Василий СПРУТ
    БОРЯ рули !!! Жители Днепра МОЛОДЦА Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов - Цензор.НЕТ 7388
  • Вася Шевченко f77d76ba
    одно правильно сказал ты - НАШ.... наш Днепр был... нашим и останется !!!
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