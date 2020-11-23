Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів
9 04859
Чинного міського голову Дніпра Бориса Філатова (балотувався від партії "Пропозиція") переобрано мером цього обласного центру.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За результатами опрацювання 100% протоколів Філатов набрав 80,61% голосів, випередивши свого конкурента - голову наглядової ради АТ "Дніпропетровський стрілочний завод" Загіда Краснова (партія "Громадська сила").
"Дніпро. Остаточний результат цих славабогущовжезакінчилися виборів:
▪︎Філатов Борис:
- сто п'ятдесят тисяч сімсот вісімдесят дві людини
- вісімдесят цілих, шістдесят одна сота відсотка
▪︎Краснов Загід:
- тридцять шість тисяч двісті шістдесят дві людини
- дев'ятнадцять цілих, тридцять дев'ять сотих відсотка
усім - життя", - повідомив Євген Гендін.