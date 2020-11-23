Протягом вихідних поліцейські склали 1144 протоколи за порушення карантину вихідного дня. ІНФОГРАФІКА

В Україні за 21-22 листопада правоохоронці склали 1144 адміністративні протоколи за порушення правил карантину вихідного дня. Загалом, було припинено роботу 1347 суб'єктів господарювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні управління комунікації Національної поліції України.

За перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту винесено 1395 постанов.

Упродовж вихідних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 №1100, поліцейські здійснювали перевірку щодо дотримання вимог "карантину вихідного дня". Загалом поліція за два вихідні дні закрила 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням. Зокрема: закладів торговельного та побутового обслуговування – 969, закладів громадського харчування – 327, закладів з надання послуг розміщення – 18, торговельно-розважальних центрів – 22, спортивних залів та басейнів – 5, дискотек та нічних клубів – 4, театрів, кінотеатрів та музеїв – 2.

За результатами перевірок на представників закладів складено 1144 адміністративні протоколи. Також упродовж вихідних розпочато два кримінальні провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо: з 21 листопада набули чинності нові санкції за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Протягом двох днів поліцейські винесли 1395 постанов про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Із них 1369 – під час перебування в громадських будинках та спорудах і 26 – під час перебування у громадському транспорті.

Загалом із початку дії карантинних обмежень складено 58 034 адміністративні протоколи, розпочато 494 кримінальні провадження.





Інфографіка: сайт поліції