З 2021 року вступники з окупованих територій проходитимуть безкоштовні курси для абітурієнтів, - Міносвіти

Безкоштовні підготовчі курси для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій будуть працювати в Україні з 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив заступник голови Міносвіти Андрій Вітренко.

"Підготовчі курси працюватимуть. Це норма закону, й вона має виконуватися. Ми наразі над цим працюємо", – сказав Вітренко.

У свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що наразі в проєкті державного бюджету на 2021 рік не передбачено впровадження таких курсів.

"Ми для того й існуємо в парламенті, щоб виправляти деякі помилки. Тому ми внесли окрему правку щодо забезпечення фінансування підготовчих курсів. До другого читання ми боротимемося за додаткові 100 млн грн на окрему бюджетну програму, яка дасть змогу організувати такі підготовчі курси, більше того, – виплачувати стипендії та давати місця в гуртожитках для дітей, які приїдуть сюди після 10-го класу й розпочнуть підготовчу роботу для вступу до вишів України", – сказав Бабак.

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