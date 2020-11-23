Коли був тендер на будівництво музею Революції Гідності, арешт на ділянку не було накладено, інакше нічого б не проводили, - Пошивайло

Якщо б ділянку для будівництва музею Революції Гідності заарештували раніше, то тендер на його будівництво не проводили б і, відповідно, не проводили б і передоплату за тендером.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Ми музей, державний заклад. Маємо свої чітко визначені компетенції та межі повноважень. У жовтні 2018 року на електронному майданчику "Prozorro" було оголошено публічну закупівлю, яка відбулася з другого разу, бо на перший тендер документи подала всього одна компанія. Так, згідно з чинним законодавством і було визначено генпідрядника. Хтось за пів року рік після цього почав дорікати, що генпідрядник, мовляв, "мутний". Але ми не маємо вибору. Не ми визначаємо, хто подався на конкурс і хто перемагає у ньому. Визначає Закон України "Про публічні закупівлі". Є процедура державних закупівель. Коли повторно оголосили аукціон, на нього подалося чотири учасники. У кінцевому варіанті переможцем було визначеноучасника торгів, який посів не перше місце, а друге ... У грудні 2018 року Музей уклав з ними договір генпідряду на будівельні роботи з реалізації Меморіалу. Коли проводяться публічні закупівлі, у їхній документації визначено чіткі умови і терміни, за якими учасники торгів мають укласти договір. Тож, відповідно до нього, Музей того ж місяця мав заплатити кошти на виконання робіт. Тобто, попередня оплата була передбачена умовами договору. Право на здійснення такої попередньої оплати (навіть 100%) передбачене було Постановою КМУ №117 від 23.04.2014р. Потреба у такій сплаті була обумовлена необхідністю закупівлі матеріалів, зокрема дерев та граніту. А всі статті витрат були попередньо затверджені державною експертизою, тут претензій і спекуляцій що саме закуповується і за яку вартість, бути не може – все це перевірялося державними контролюючими органами тисячу разів. Роботи планували завершити у лютому 2019 року на 5-ту річницю розстрілів на Майдані, до Дня Героїв Небесної Сотні. Отже, ми зробили все, щоб виконати покладені на нас функції зі спорудження Меморіалу, переказали кошти, а потім виявилося, що за поданням Генпрокуратури земельну ділянку заарештовано", - розповів Пошивайло.

Читайте також: Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло

"Коли ми проводили публічну закупівлю, не було жодного арешту. Відповідно, як уже йшлося вище, за результатами тендеру ми мали зобов’язання укласти угоду з генпідрядником. Арешт було накладено після тендеру. Якби ділянку заарештували раніше, то вочевидь ми б не проводили тендер, а відповідно і оплату", - акцентував він.

"Нас із липня 2018 року постійно переконували і керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, і керівництво самої Генпрокуратуру, і політичне керівництво держави, що ми все узгодимо, що будуть вчасно завершені всі необхідні слідчі дії і ми маємо зробити все, щоб вчасно спорудити Меморіал", - додав Пошивайло.

"Невід’ємною складовою договору із генпідрядником є план і графік проведення робіт. Авансовий платіж здійснено на певний термін – до 8 місяців. У ньому розписано, що виконується щомісяця. Генпідрядник був готовий будувати. Ці два місяці, поки завершувалися слідчі дії, як нас запевняли в ГПУ, тривали підготовчі роботи до будівництва, зареєстровані у Державній архітектурній будівельній інспекції – все як має бути. Генпідрядник спорудив будівельний паркан та облаштував побутове містечко, почав завозити техніку. Нашу готовність розпочати будівництво ми оголосили публічно 13 травня на брифінгу на місці будівництва з участю міністра культури Євгена Нищука, представників Українського інституту національної пам’яті, родин Героїв Небесної Сотні та поранених на Майдані.

Після початку робіт з демонтажу бруківки в нижній частині алеї отримано листа від Горбатюка з інформацією про заборону виконувати підготовчі роботи, та про строки виконання слідчих експериментів в нижній частині до 17 травня 2019 року, і на всій території до 29 травня. За кілька днів – новий лист, де термін проведення слідчих термін проведення експериментів продовжили ще на місяць. А 18 травня, у Міжнародний день музеїв, на нас очікував "сюрприз". Деякими громадськими активістами було знищено будівельну огорожу, встановлену в рамках виконання підготовчих робіт генеральним підрядником. На спроби прибирання будівельниками залишків зруйнованого паркану для забезпечення безпеки руху пішоходів та відновлення благоустрою, від активістів лунали погрози. Думаю, усі пам’ятають той скандал. Так постійно відтерміновувався початок будівництва, допоки 20 червня остаточно судом не був накладений арешт за поданням прокуратури на невизначений строк "до закінчення слідчих дій"… Після реформування Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та створення підрозділу Державного бюро розслідувань України, який займається справами Майдану, Музей регулярно надсилає листи запити на Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань стосовно термінів проведення слідчих дій. В отриманих відповідях відсутня інформація стосовно графіку та термінів слідчих дій. Разом з тим вони наголошують на арешті земельних ділянок, на тому що слідчі дії тривають і що окремі слідчі експерименти потребують відповідних погодних умов максимально наближених до часових параметрів подій Революції Гідності. Попереджають про нашу кримінальну відповідальність за вчинення будь-яких змін цієї території, оскільки вона під арештом. Вказують різні причини, чому слідчі дії не можуть тривати", - розповів Пошивайло про хронологію подій з арештом ділянки.

Читайте також: Гроші на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні перераховані підрядникам, матеріали куплені, - директор музею Революції Гідності Пошивайло

"Про стан справ ми постійно інформували усі вищі інстанції – наш орган управління – Український інститут національної пам’яті, Міністерство культури. Зверталися до Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента, персонально обох президентів і прем’єр-міністрів, попереджали Генпрокуратуру про ситуацію щодо зриву будівництва. Намагалися всіляко врегулювати цю ситуацію, маємо документальні підтвердження. Зі свого боку ми зробили те, що було в наших обов’язках і компетенціях: на законних підставах переказали гроші й були готові реалізовувати проєкт у встановлені терміни… Ми просили замовника проєкту спорудження Меморіалу і Музею, тобто Кабінет Міністрів, або створити умови для будівництва або скасувати його. Іншого варіанту немає. Підвисити це неможливо. Але ні того, ні іншого не було вчинено, ми опинилися заручниками ситуації. Тобто, нам не дали можливості будувати Меморіал, а тепер звинувачують, що він не побудований, а кошти "розікрали"", - резюмував Пошивайло.

З повним текстом інтерв'ю Ігоря Пошивайла: "Наші юристи спокійні. Жодних порушень у проплаті не може бути", можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.