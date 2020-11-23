Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко

П’ятий Президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив за реформування механізму "права вето" у Раді Безпеки ООН і посилення Нормандського переговорного формату шляхом залучення Сполучених Штатів Америки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це Порошенко заявив під час онлайн-виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

"Ми маємо запросити США і розширити формат Нормадської переговорної групи. Крім цього, очікуємо на якнайшвидше залучення до мирного процесу Спеціального представника США. Колишній спецпредставник Курт Волкер був дуже ефективним і я глибоко йому за це вдячний", – наголосив п’ятий президент.

"Після окупації Криму та частини Донбасу Росією ми бачимо необхідність реформування Ради Безпеки ООН. Якщо постійний член РБ ООН здійснює агресію як Росія в Криму та на Донбасі, він не повинен володіти "правом вето" у питаннях, що стосуються цього напряму світової безпеки. Я хотів би нагадати, що СРСР був виключений з Ліги Націй, адже він був країною-агресором. У нас є прецедент міжнародного права в такій ситуації", – вважає лідер "Європейської Солідарності".

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Порошенко висловив переконання, що новообраний президент США Джо Байден щиро прагнутиме відновлення та зміцнення міжнародних інституцій, підвищення трансатлантичної солідарності та збільшення ефективності НАТО.

"Я впевнений, що Джо Байден – це той світовий лідер, який дуже потужно впливатиме на країни, що порушують міжнародні домовленості та міжнародне право. Джо Байден – це абсолютний професіонал у міжнародних відносинах, який повністю розуміє важливість України для світової безпеки", – зазначив п’ятий президент.

Порошенко заявив, що має дуже великі сподівання, що відносини між США і Україною будуть посилені - від стратегічного партнерства до союзництва, а також запропонував повернутися до ідеї підписання безпекової угоди між Україною та США.

"За 5 років свого президентства я відчував підтримку обох партій у США, президента Обами, президента Трампа. Ми відчували їхню допомогу, наших друзів та союзників з НАТО. Я пишаюсь тим, що ми змогли відновити військову потужність України, зупинити військову російську операцію, створили такі умови, що Росії довелось дуже дорого платити за злочини проти нашої держави. Як президент, зараз як лідер опозиції у парламенті, я бачу, що плани членства України в Євросоюзі та НАТО – це одні з найважливіших цілей, які у нас є", – наголосив Порошенко.

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