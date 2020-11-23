Справа про вбивство Гандзюк: Слідство виявило підготовку до вбивства свідків Пилипенка і Браги, які свідчили проти Мангера і Левіна

Дніпровський суд Києва продовжує розгляд справи про напад на активістку Катерину Гандзюк. В організації нападу на Катерину Гандзюк звинувачують голову Херсонської облради Владислава Мангера і колишнього помічника депутата облради Олексія Левіна.

Суд 20 листопада вивчив постанову про оголошення в розшук підозрюваного Левіна, повістки про виклики на вручення підозр Мангеру та Левіну, документи державної прикордонної та міграційної служб стосовно Левіна, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Watchers Media.

Так, суд дослідив витяг з бази даних щодо перетину державного кордону обвинуваченим Левіним. Там йдеться про те, що він літав у Тегеран у 2016 році, а у 2018 році перетинав на автівці пункт пропуску "Рені" на кордоні з Молдовою.

Окрім того, суд вивчив лист до керівника регіонального херсонського осередку ВО "Батьківщина" щодо партійного квитка, виданого Левіну (цей квиток виявили під час обшуку, — ред.) і відповідь голови партійного осередку щодо того, що Олексій Левін не перебував у списках партії "Батьківщина". В цей же час адвокат Дмитро Ільченко заявив у суді, що слідство з метою сфабрикувати справу на Мангера і Левіна начебто підробило цей квиток. "Теоретично партія не могла цей квиток видати, адже партія має обмеження щодо осіб, яких приймають до лав партії", - сказав він.

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Разом з тим, у спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook активісти оприлюднили заяву, в якій вказали, що адвокат Мангера сам може бути причетний до видачі фейкового партквитка Мангеру.

"На момент, коли партквиток був виданий Левіну, а саме 3 жовтня 2017 року, [теперішній адвокат Мангера] Діма Ільченко займав посаду заступника голови Херсонської обласної організації політичної партії "Батьківщина". Окрім того, наші джерела в партії повідомляють про те, що на момент видачі бандиту Левіну партквитка, голова облорганізації був відсутній, а партквиток Ільченко видав Левіну самостійно, маючи доступ до печатки та підробивши підпис керівника облорганізації Юрія Одарченка", — йдеться у дописі.

Видання зазначає, що в декларації Дмитра Ільченка за 2017 рік справді міститься запис про те, що він займав таку посаду в цей період.

В подальшому в суді дослідили витяг з реєстру досудових розслідувань, в якому вказано, що в ході досудового розслідування виявлено факт готування до вбивства свідків Павла Пилипенка та Сергія Браги і членів їхніх сімей у зв’язку з тим, що свідки надавали свідчення по справі Мангера та Левіна.

Йдеться про те, що слідство внесло дані до ЄРДР по факту заяв свідків про погрози вбивством. Відповідні дані з реєстру прокуратура долучила до матеріалів справи щодо Мангера та Левіна

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"Ми вживали заходів для того, щоб уникнути настання тяжких наслідків для життя та здоров’я свідків", — пояснив прокурор Андрій Синюк суду.

Адвокати Мангера різко заперечили можливість того, що їх підзахисний міг погрожувати свідкам Бразі та Пилипенку.

Суддя Юлія Іванина продовжить розглядати справу 26 листопада.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіназа Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облради Владислава Мангера і його пособника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.