Пошивайло про передоплату генпідряднику за меморіал Героїв Небесної Сотні: Це був кінець року, ми могли втратити ці кошти

Генпідряднику, який має побудувати Національний Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, перерахували 111,5 млн грн передоплати, з них вже 6 млн грн витрачені на підготовчі роботи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, пояснюючи, чому генпідряднику були переказані 111,5 млн грн передоплати.

"Насправді для нас це було дуже складно – у такі стислі терміни фахово підготувати і провести відкриті закупівлі, пройти оскарження процедур в Антимонопольному комітеті та ще й переказати кошти напередодні нового року. Інакше виділені кошти "згоріли" б, вони не були передбачені на наступний рік, а нас би звинуватили у службовому недбальстві. Тож, вважали себе ледь не героями, раділи, що все вдалося і нарешті зможемо рухатися вперед, утім потім почалися основні перипетії з усім цим", - розповів він.

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"Таке рішення (про передоплату 70%. - Ред.) було прийняте через терміни виконання робіт і це типова практика у сфері державного будівництва. Це був кінець року, і ми могли б втратити ці кошти і не отримати їх наступного року для реалізації проєкту у чітко встановлені строки. Постанови Кабінету Міністрів 117 і 1764 дозволяли нам, як і більшості інших об’єктів державного будівництва, здійснити попередню оплату товарів, робіт і послуг у розмірі 100%. Влітку 2019 внесенням змін до Постанови було продовжено термін дії авансового звіту до 36 місяців", - пояснив Пошивайло.

"Вартість попередньої оплати товарів, робіт і послуг – 111,5 млн. Згідно з листом генпідрядника – близько 6 мільйонів (витрачено на підготовчі роботи. - Ред.). Це облаштування побутового містечка, яке кілька разів переносилось за дорученням ГПУ, будівельний паркан який був зруйнований, сплата за охорону та комунальні послуги тощо. Також ним була надана довідка про відсутність депозитних рахунків. Генпідрядник також інформував Музей про те, що закуплені матеріали потребують великих площ складування, а дерева, доставлені з Нідерландів та висаджені в Україні, потребували коштів на висадку та утримання. Зазначені витрати не були передбачені проєктом, оскільки їхня поява викликана накладеним арештом та забороною вчиняти будь-які зміни рель’єфу місцевості на невизначений термін. У травні 2020 року ми надіслали запит щодо звітності про закуплені матеріали та зазнані витрати. Була отримана інформація з переліком та цінами закуплених матеріалів. На всі основні позиції нам надавалися протоколи договірних цін на перевірку їхньої вартості. Дерева і граніт закуплені, ми переконалися на власні очі в їх існуванні ", - пояснив він.

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"Згідно з угодою, закуплені матеріали разом з роботами мають бути прийняті актами, а оскільки можливості виконати роботи не було, то і звіту за них немає. Музей звертався в Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Кабмін із запитом про надання роз'яснень, яким чином у разі невиконання будівельних робіт можна відзвітувати за сплачений аванс у разі відтермінування робіт на невизначений час, але відповіді так і не отримано", - додав Пошивайло.

З повним текстом інтерв'ю Ігоря Пошивайла: "Наші юристи спокійні. Жодних порушень у проплатах не може бути", можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.