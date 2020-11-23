Можливості укласти угоду з сімейним лікарем онлайн поки немає, - заступник голови МОЗ Кучер

Офіційної можливості укласти угоду з сімейним лікарем онлайн поки немає, але команда МОЗ працює, щоб це змінити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"Це питання потрібно вирішити. Але так ось укласти угоду онлайн, щоб вона була повністю дійсною і працювала по системі, це неможливо. Іноді бувають випадки, коли угода укладається в системі і людина при подальшому зверненні її підписує, але все одно наразі задіяно в цій процедурі папір", - зазначив Кучер.

Заступник голови МОЗ додав, що технічно це зробити можливо, але є певні адміністративні нюанси, які потрібно змінити.

"Для того, щоб це було погоджено на законодавчому рівні, підключається наша улюблена бюрократія. Всі ці процедури можуть зайняти більше місяця", - підкреслив Кучер.

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