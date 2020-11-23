Влада Одеси хоче розгорнути госпіталь для хворих на COVID-19 в сумнозвісному дитячому таборі "Вікторія"

В Одесі влада хоче розгорнути додаткові ліжка для лікування хворих на COVID-19 у дитячому спортивно-оздоровчому комплексі "Вікторія", в якому в 2017 році під час пожежі загинули діти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час позачергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Зокрема, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у зв'язку з поширенням коронавірусу в місті необхідно облаштувати мобільний госпіталь.

У зв'язку з цим було проведено моніторинг об'єктів, де за необхідності можна його розгорнути. За словами Труханова, в місті є відомчі й приватні санаторії, які зараз не експлуатуються, але можуть прийняти інфікованих COVID-19; також працюють відомчі лікарні, які зараз завантажені на третину.

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"Ще у нас є можливості ..., але накладено арешт на один з наших об'єктів. Зняти арешт поки що не виходить ...", - сказав мер і доручив керівництву профільного департаменту дізнатися, наскільки реальним є вирішення цього питання у юридичній площині.

Як уточнив журналістам представник мерії, йдеться про вищезгаданий табір "Вікторія".

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Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. Загинули троє дітей. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку.

Були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18-го суд ухвалив рішення заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу на поруки народних депутатів.

15 листопада суд дав можливість вийти під заставу директору табору "Вікторія", але вже 30 листопада апеляційний суд Одеської області задовольнив скаргу прокуратури про продовження терміну утримання його під вартою без права внесення застави.

2 лютого 2018 року слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в службовій недбалості (ч.2 ст.367 КК України) одному з інспекторів Київського районного відділу ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в рамках розслідування справи про пожежу в одеському таборі "Вікторія", під час якої загинули троє дітей.

12 березня 2018 року розпочалося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього директора дитячого табору "Вікторія".

24 квітня Київський районний суд Одеси виніс вирок Наталі Янчик (Цокур), виховательці дитячого табору "Вікторія", відповідальній за пожежну безпеку.