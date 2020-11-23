Інвестори в "зелену" енергетику чекають виконання Кабміном зобов'язань щодо виплати боргів, - Тинний

Інвестори, що розвивають альтернативну енергетику в Україні, розраховують на виконання урядом зобов’язань щодо погашення заборгованості перед ними

Про це заявив в ефірі каналу "Україна 24" співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики Ігор Тинний.

Він нагадав, що згідно з меморандумом про взаєморозуміння між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ, інвестори погодились на зниження "зеленого" тарифу, а влада взяла зобов’язання своєчасно оплачувати за постачання електроенергії з альтернативних джерел та погасити заборгованість перед виробниками.

"Ми сподіваємося, що уряд виконає взяті на себе зобов’язання вже після обрізання тарифів у цьому році і буде платити принаймні поточні вчасно і погашати старі борги згідно укладеного графіку", - сказав Тинний.

Він також наголосив, що проблема розрахунків з "зеленими" інвесторами потребує комплексного рішення, а не тимчасового. І висловив сподівання, що існуючі дисбаланси на ринку електроенергії будуть усунуті галузевим регулятором.

"У нас є регулятор, НКРЕКП. Він мусить бути незалежним і встановлювати тарифи на обґрунтованому економічно рівні. У нас же зараз йде страшенне перехресне субсидування, і заради того, щоб добре жили одні сфери бізнесу, і заради популістичних цілей, решта мусять платити потрійну ціну", - сказав Тинний.

Як повідомлялося, в липні найбільші асоціації зеленої енергетики та Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні повинно бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня - всього 7%. Одночасно зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

17 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019", в якому, в тому числі мова йде про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову криза в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.