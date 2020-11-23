Уберегти Алею Героїв Небесної Сотні від вандалізму зможе лише створення повноцінного меморіального комплексу, - Пошивайло

Ділянку на Алеї Героїв Небесної Сотні передали Музею Революції Гідності для будівництва меморіалу, але ні комунікації, ні дерева, ні проїжджу частину музею не передали, і тому забезпечити повноцінну охорону цієї ділянки не можна.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Багато хто запитує: чому досі немає меморіалу, гідного увічнення пам’яті загиблих? Щодня на Алею приходять люди, її відвідують під час офіційних візитів високі міжнародні делегації. І керівництво держави запитують, знаю точно, бо мені переповідали: і це меморіал, так Україна вшановує пам’ять загиблих і подію світового масштабу? З іншого боку, сподіваюся, що і опоненти цього меморіалу мають почути аргументи інших і збагнути, що територію Алеї Героїв Небесної Сотні (деякі опоненти ігнорують цю назву і ратують за збереження Інститутської) неможливо зберегти як таку. Вона вже змінена і буде змінюватися. Допоки не буде на ній сучасного меморіального простору, який захистить і її пам’яткоохоронний і пішохідний статуси. Спорудження меморіалу дозволило б запровадити постійну та ефективну охорону його території", - зазначив він.

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Коментуючи ситуацію з періодичними ексцесами, які трапляються на Алеї Героїв Небесної Сотні (то машина в'їхала в клумби, то студент справив нужду на пам'ятні ряди з фото загиблих) і тим, хто повинен відповідати за охорону цієї території, Пошивайло відповів: "Ситуація двояка. З одного боку, нам передали ділянку в центрі міста у користування з тим, щоб ми там спорудили меморіал. Його б взяли на баланс, ввели б в експлуатацію і несли повну відповідальність. А наразі – територія для суспільства – наша, тож маємо нести повну відповідальність за неї, але ж нам не передавали в користування цю територію у теперішньому вигляді. Нам ніхто не передавав на баланс об’єкти комунальної власності, які належать іншим юридичним особам. Наприклад, дерева (не маємо права їх навіть торкатися), опори і мережі електроосвітлення, за які відповідає "Київсвітло", проїжджу частину. Тобто ми в очах суспільства відповідаємо за все, але законодавство, у тому числі про використання коштів державного бюджету, дуже обмежує наші можливості".

"Тому й трапляються акти вандалізму на Алеї, бо на них компетентні органи не реагують належним чином, виявляють неспроможність давати рішучий опір. Проїжджа частина Алеї формально пішохідна, але ми не можемо самостійно регулювати на ній рух і зокрема офіційно впливати на паркування, бо за це відповідає КП "Центр організації дорожнього руху", КП "Управління з паркування", Нацполіція. Скільки на тему незаконного паркування було емоцій і пропозицій від окремих політиків, радників мера і активістів, але слова залишилися словами. Скільки ми, активісти і небайдужі громадяни не викликали працівників Нацполіції, скільки не зверталися про збільшення постів патрулювання на Алеї, вони не могли дієво протистояти порушникам ПДР. Самі поліцейські говорили нам, що лише механічні перешкоди можуть допомогти вирішити справу. Тож, за сприяння КП "Зеленбуд" вдалося встановити механічні перешкоди – клумби, які часткового вирішили проблему. Але проблема залишається – треба забезпечити під’їзд до готелю "Україна" і до Міжнародного центру культури та мистецтв. І вирішити його в інший спосіб, аніж він є зараз, аби зберегти більшу частину Алеї пішохідною меморіальною зоною", - додав він.

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З повним текстом інтерв'ю Ігоря Пошивайла: "Наші юристи спокійні. Жодних порушень у проплатах не може бути", можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.