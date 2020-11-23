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СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим

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СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим
Служба безпеки України задокументувала протиправну схему поставок продукції менеджментом "одного з провідних українських виробників кераміки" на територію окупованої АР Крим.

Оперативники спецслужби встановили, що за незаконним механізмом товари відповідно до зовнішньоекономічних контрактів поставляли на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в РФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Після цього "через налагоджену систему логістичних перевезень" продукцію ввозили в окупований Крим.

"На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства. У ході обшуків в офісних приміщеннях та на виробничих майданчиках компанії у Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують ведення бізнесу на тимчасово окупованій території. Зокрема, встановлено ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим в рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    купувати в них нічого не треба, а продавати - скільки укуплять
    то баканівцям, мабуть, недоплатили
  • Davidenko Katerina
    Украинский ильменит на сотни миллионов для Крымского титана - СБУ не видит. Керамику же - во как сработали))
    Действительно кто-то не поделился.
    У меня знакомая ездит к родителям в Крым, те не хотят уезжать, увы. Так говорит, что в Симферополе был до оккупации магазин Олди, который, после 2014-го, к их чести закрылся и несколько лет здание было заброшено. А с полгода назад пошел ремонт там - думала, что здание видимо "отжали". Но вот сейчас она опять там, говорит в полном шоке была - здание отремонтировали и вывеску новую нацепили... Олди. Видимо, все-таки забили и будут работать...
  • Татьяна Морозюк 98a71878
    ...продавать нашу керамику в Крым нИззя ( понятно почему...)...а закупать картошку в России ( почти 14% от всего импорта) для Украины почему то мОна ( совсем непонятно почему) ...странная какая то логика...
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