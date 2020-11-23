СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим
Оперативники спецслужби встановили, що за незаконним механізмом товари відповідно до зовнішньоекономічних контрактів поставляли на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в РФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Після цього "через налагоджену систему логістичних перевезень" продукцію ввозили в окупований Крим.
"На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства. У ході обшуків в офісних приміщеннях та на виробничих майданчиках компанії у Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують ведення бізнесу на тимчасово окупованій території. Зокрема, встановлено ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим в рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.