Від початку року на Донбасі загинули 18 цивільних, - СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії, інформує Цензор.НЕТ.

"Шістнадцятий тиждень поспіль від того моменту, як 27 липня набули чинності додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, ситуація з безпекою залишається відносно спокійною, попри більшу кількість зафіксованих порушень. У період з 2 по 15 листопада СММ зафіксувала 469 порушень режиму припинення вогню порівняно з 238 за попередній двотижневий період", - сказано в повідомленні.

У СММ ОБСЄ зазначили, що спостерігачі підтвердили повідомлення про 11 жертв серед цивільного населення, дев'ять із яких зафіксовані до вступу додаткових заходів в силу 27 липня (включно з 2 загиблими). Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року становить 103 людини: 18 загиблих і 85 поранених.

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