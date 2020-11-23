Плівки Вовка: Суддя ОАСК Санін прийшов у ВАКС для обрання запобіжного заходу

Фігурант "плівок Вовка", суддя-спікер Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін з'явився до Вищого антикорупційного суду для обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Саніна зі спільниками підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади під керівництвом голови ОАСК Павла Вовка.

"НАБУ і САП просять вибрати судді запобіжний захід у вигляді застави 1 млн грн. На жаль, утримання під вартою просити не можуть, тому що від цього Саніна і його "команду" захищає суддівський імунітет і Вища рада правосуддя, яка не дала відповідного дозволу і навіть не відсторонила суддів", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що адвокат Саніна вже оголосив відвід судді, який повинен розглядати питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".