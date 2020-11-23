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На Донбасі найманці РФ і далі блокують 5 КПВВ, - Держприкордонслужба

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На Донбасі найманці РФ і далі блокують 5 КПВВ, - Держприкордонслужба
Держприкордонслужба України в понеділок відкрила всі 7 КПВВ на Донбасі, проте найманці РФ продовжують блокувати 5 із них.

Про це повідомили "Укрінформу" в пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні все без змін, працюють тільки два КПВВ - "Станиця Луганська" і "Новотроїцьке". КПВВ "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Гнутове" і "Мар'їнка" залишаються заблокованими бойовиками", - повідомили прикордонники.

Зазначається, що в Донецькій області через "Новотроїцьке - Оленівка" російські найманці пропускають тільки в понеділок і п'ятницю.

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Топ коментарі

  • Владислав Обужеванний
    И правильно делают. Нехер даунбасюкам тут шататься. Орали "путин введи войска", а теперь за пенсиями к нам ездят, скоты.
  • Alexey Chernyavsky
    А Кравчук и Ко все продолжают маструбировать, глядя на фото карты ОРДЛО.
  • Reagan Bush
    А вот здесь они молодцы,нах нам эти гости из путинского ада.
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