Разумков підписав закони про 8,9 млрд грн додаткового фінансування для COVID-фонду і 1,4 млрд грн на погашення боргів із зарплати шахтарям

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України" (щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік") (відповідний законопроект № 4120) та Закон України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") (зареєстровано як законопроект № 4119).

Цими законами визначено додаткові джерела фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у сумі 8,9 млрд. грн. Зокрема, для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я на спалахи цієї хвороби, надання медичної допомоги пацієнтам, а саме: для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів, на придбання медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних (визначення гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом ПЛР) та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Також врешті вирішено питання щодо виплати заборгованості заробітної плати шахтарям. Адже тепер з'являється можливість забезпечити додаткові джерела фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі з метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств. Загалом, вугільна галузь отримає 1,4 млрд грн", - зазначили в Раді.

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