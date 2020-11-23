Документальний фільм української режисерки Горлової переміг на фестивалі в Італії
Стрічку визнали найкращим повнометражним документальним фільмом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фестивалю.
"Цей дощ ніколи не скінчиться" створений у співпраці України, Латвії, Німеччини та Катару, пише Суспільне. Фільм розповідає про біженців із Сирії, які живуть в Україні. Тікаючи від однієї війни, вони потрапили туди, де почалася інша. Син головного героя Андрій стає волонтером Червоного Хреста в зоні бойових дій.
Прем'єра фільму в Україні запланована на 2021 рік.
Також фільм "Цей дощ ніколи не скінчиться" побореться за нагороду світового фестивалю документального кіно IDFA в Амстердамі в номінації "Перша поява".
Аліна Горлова - режисерка, авторка фільмів "Явних проявів немає" і "Холодний яр". "Цей дощ ніколи не скінчиться" - третя документальна робота режисерки, але перша з таким хронометражем. Бюджет - 190 тисяч євро. Кіно чорно-біле, за словами режисерки, це надає "візуальну риму" сирійській, українській та німецькій локаціям.