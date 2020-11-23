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Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор"

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Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор"
Україна піднялася на 20 позицій у загальному рейтингу "якості доріг" і зараз посідає 126 місце.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020 році Україна здобула +20 позицій у загальному рейтингу "якості доріг" - поки займаємо 126 місце. Це означає, що міжнародні експерти та аналітики позитивно оцінюють кроки країни в напрямку розвитку дорожньої інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що стрімке зростання за цим критерієм також дало змогу посилити позиції за загальнішими показниками:

- в рейтингу "Транспорт" отримали +12 позицій (73 місце);

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- в рейтингу "Доступ до ринку і інфраструктура" отримали +10 позицій (77 місце).

"Загалом у рейтингу Індексу процвітання поки Україна посідає 92 позицію, таким чином отримавши +4 позиції порівняно з 2019 роком і +19 позицій порівняно з 2018 роком", - підсумували в "Укравтодорі".

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Топ коментарі

  • Привет
    , таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - подытожили в "Укравтодоре".Источник: https://censor.net/ru/n3232713

    Итого имеем +4 при зеленом стаде у власти...и +15 при попэрэдниках...
    Но как приподнесли...как пэремогу...😃
  • Nataliia Radchenko
    Людям с коронкой это расскажите!
  • Владислав Обужеванний
    Бубочка теперь этим три года хвастаться будет
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