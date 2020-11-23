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"Слуга народу" Мошенець: Що швидше запровадять повний локдаун, то більша ймовірність, що він не станеться на свята

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"Слуга народу" Мошенець: Що швидше запровадять повний локдаун, то більша ймовірність, що він не станеться на свята
Жорстокий карантин в Україні потрібно запроваджувати вже найближчими тижнями, щоб до новорічних свят його послабити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловила в ефірі телеканалу "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Мошенець, коментуючи карантин вихідного дня.

На питання, чи слід запроваджувати повний локдаун, якщо хворих побільшає, Мошенець відповіла: "Так, потрібно буде запроваджувати, оскільки, по-перше, не буде лікарів, які будуть здатні таку кількість хворих лікувати. По-друге, не буде кому працювати, тому що хворіють ті люди, які працюють. Тому потрібно вводити. Думаю, що швидше б це сталося, тим краще, щоб в новорічні свята забезпечити для людей, для сфери обслуговування хоча б якісь умови для того, щоб вони могли попрацювати. Тобто найкраще, щоб це сталося найближчими тижнями, щоб до Нового року можна було більш-менш зробити пом'якшення".

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Топ коментарі

  • Бессоница
    зебилы как они есть
    у нас вообще остались эпидемиологи в Украине или не?
  • Frol Fedoroff
    Очередная овца из "Стада недоумков". Не медик, не экономист, даже не гадалка, а что-то рассказывает. Помнится один из главных зебилов уже рассказывал, что "Украина чемпион по борьбе с КОВИД-19" "Слуга народа" Мошенец: Чем скорее введут полный локдаун, тем больше вероятность, что он не случится в праздники - Цензор.НЕТ 7070
  • Имярек
    Погуглив. Ця пані ані лікар, ані економіст. Але впевнена, що петряє і в економіці, і в медицині.
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